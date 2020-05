Avec Pomplamoose, la musique 100% digitale résiste à la pandémie

L’OMS tenait aujourd’hui son téléthon contre le virus, et a levé des milliards d’euros pour encourager le développement de traitements et de vaccins, des vaccins dont l’avenir dépend de ce que l’on sait ou pas sur l’immunité face au virus, et c’est pas gagné.

Au sommaire aujourd’hui, on se parlera de musique. Confinement oblige, on n’en a jamais autant écouté, et pourtant le marché souffre, plus de concerts, festivals annulés, on parlera en Californie, au travers de Pomplamoose, un groupe qui a trouvé depuis longtemps la solution : devenir presque 100% digital. Sa chanteuse, Nataly Dawn, sera avec nous.

