Notre nouvelle vie (n'est pas pour tout de suite) - 28 Avril 2020

Au sommaire aujourd’hui, Edouard Philippe a parlé, et on en sait désormais plus sur l’après-11 Mai, mais ne vous excitez pas trop vite, votre situation dépend aussi de l’endroit où vous vous trouvez… et oui, êtes-vous dans un département vert ou un département rouge ? On va tout vous expliquer.

Si les enfants vont pouvoir retrouver le chemin de l’école, bonne nouvelle, il y a peu de chances qu’ils rapportent le virus à la maison. Surtout, les pistes sérieuses de traitement commencent à se faire jour. On a même des nouvelles du plus avancé des projets de vaccins contre le Covid-19.

Et puis, on regardera plus loin, vers la vie d’après, notre nouvelle vie, qui est aussi le nom d’une plateforme pour permettre aux citoyens de partager leurs expériences du confinement ainsi que leurs envies, leurs inquiétudes ou leurs espoirs, on verra avec un économiste que l’aspiration à une vie différente est aujourd’hui bien réelle, après sept semaines de confinement.

Les liens de cet épisode:

