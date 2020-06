Jérôme Salomon ne tombe pas le masque

Et puis, c’est aujourd’hui que viennent de démarrer les auditions de la commission d’enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire. Premier invité à répondre aux questions des députés: Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui est revenu sur l’épidémie, sur les tests, sur les masques… et c’est justement sur les masques qu’une de ses réponses nous a laissé… un peu perplexe.

Tant que l’on parle de boulot, apparemment pour certains le télétravail serait passé de mode, c’est ce que l’on croit comprendre dans la bouche de Bruno Le Maire… on verra qu’il y a des explications à une prise de position un peu surprenante, des explications immédiates, et d’autres, peut-être moins avouables.

Au sommaire aujourd’hui, et vous, comment ça va ? A en croire plusieurs études, en fait, ça dépend… selon que vous ayez télétravaillé ou non, et dans quelles conditions, selon que vous ayez plus ou moins de sécurité de l’emploi, selon votre santé aussi, vous avez plus ou moins bien vécu les derniers mois, mais aussi le déconfinement proprement dit. On en parlera avec l’une des patronnes de Supermood, qui sonde régulièrement des dizaines de milliers de personnes en entreprise.

