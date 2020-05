Au bureau, demain commence aujourd’hui

Ariana Grande et Justin Bieber chantent "Stuck with you" sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pE49WK-oNjU

On se parlera aussi de l’économie, la micro-économie de nos nouvelles habitudes de consommation, et la macro-économie des chiffres qui donnent le tournis.

Ca y est, le déconfinement a commencé, et donc voici venu le début de notre nouvelle vie, celle qu’on se promet depuis deux mois, et qui commence aujourd’hui. Est-ce que les choses seront si différentes, est-ce que le changement c’est maintenant, ou se berce-t-on un peu d’illusions ? L’endroit où les choses vont changer le plus visiblement, c’est probablement au travail, surtout dans les bureaux, où l’impact du Covid-19 pourrait prendre toutes sortes de formes, on s’en parlera avec la star française des sociologues du travail, pour qui tout aujourd’hui reste à réinventer.

- Sur Apple Podcast

- Sur Spotify

- Sur Deezer

- Sur Castbox

Et sur toutes les autres plateformes et applications de podcast en cherchant « On Déconfine l’info"

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.