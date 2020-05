Au travail, se baliser pour mieux se distancier

Et puis, l’une des solutions du monde de demain serait-elle de tenter la démondialisation de l’économie pour produire plus local ? Pourquoi pas, mais selon notre économiste maison, vous verrez, c’est plus facile à dire qu’à faire.

Côté mauvaises nouvelles, et bien, le virus pourrait rester avec nous bien plus longtemps que prévu, surtout si l’on ne lui trouve pas de vaccin… pour autant, les pistes de traitement s’accumulent, dernière en date, le cannabis, si si.

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.