Cent ans plus tard, les échos de la Grippe Espagnole

Aujourd’hui, sommaire chargé, on va évidemment se parler de notre avenir immédiat et passer en revue les annonces sur le déconfinement, mais on jettera surtout un coup d’oeil cent ans en arrière, sur une autre pandémie, la grippe espagnole, et tout ce qu’elle peut nous apprendre, avec Freddy Vinet, auteur d'un livre de référence sur le sujet.

Et s’il n’y avait pas de seconde vague de l’épidémie ? Certains y croient aujourd’hui… à l’inverse, prudence, le virus serait en train de muter, pas forcément pour devenir plus dangereux, mais peut-être plus infectieux.

Surtout, comment va se passer le dépistage des nouveaux cas d’infection et le confinement de leurs proches et de ceux qu’on appelle les cas contacts ? On en sait aujourd’hui beaucoup plus, mais ça pose quand même des questions du côté du secret médical.

Et puis nous dirons mots d’entreprises qui ont profité de la crise économique… on ne parle pas là de Netflix, Amazon ou des fabricants de cartouches d’encre, mais de grandes sociétés qui ont utilisé la pandémie comme moyen de pression sur leurs fournisseurs, vous verrez c’est pas joli-joli.

