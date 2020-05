Pour relancer l’économie, faudra-t-il rogner sur nos congés ? C’est la proposition d’un think tank, mais est-ce vraiment une bonne idée ? On disséquera ça ensemble.

Au sommaire aujourd’hui, ces pays que le Covid-19 a oublié. On avait les yeux si solidement rivés sur les courbes de l’épidémie chez nous, nos voisins, et d’autres grands pays qu’on en a peut-être raté des disparités étonnantes, comme la cinquantaine de pays qui déclarent aujourd’hui moins de cent cas de Coronavirus… quelles différences médicales, sociales, ou géographiques peuvent l’expliquer ? On en parlera avec un spécialiste, Emmanuel Baron, directeur d'Epicentre , l'unité de recherche de Médecins Sans Frontières.

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.