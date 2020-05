Jamais confinés : le pari suédois est-il exportable ?

Au sommaire aujourd’hui, un cas particulier, une quasi-anomalie, un pays européen qui n’est pas passé par la case confinement. Ce pays c’est la Suède, qui a fait le pari d’un sens civique extrême chez ses administrés pour enrayer l’épidémie, on ira essayer de comprendre si c’était le bon choix, avec Thomas Deszpot, qui a décortiqué les plus et les moins pour LCI.fr

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.