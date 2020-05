L'open-space, victime annoncée de la pandémie

Au sommaire aujourd’hui, on savait que vous aviez pris un peu de poids pendant le confinement, la razzia au rayon farine et pâtisserie en témoignait.. ce que l’on ne savait pas, c’est que vous aviez aussi repris la cigarette, c’est mal, et on va en disséquer les raisons.

Aujourd’hui, on va parler boulot. D’abord, avec votre temps de travail : va-t-on devoir travailler plus pour rattraper le temps perdu et l’économie ou au contraire travailler moins serait-il la solution pour endiguer le chômage, on écoutera les deux sons de cloche.

Surtout, côté bureau, le Coronavirus viendra-t-il à bout de l’open space ? Apparemment c’est en cours, et pour cause : votre bureau d’avant le confinement n’est probablement pas compatible avec les impératifs des semaines à venir et les aspirations futures des employés. Pour savoir à quoi va ressembler le bureau de demain, on a trouvé l’entreprise qui les agence dans le monde entier depuis plus d’un siècle.

Les liens de cet épisode:

"Avec la crise du Coronavirus, les open-space et flex-office ont-ils encore leur place ?", de Sybille Laurent