Vacances : des idées pour un tourisme à 100 kilomètres

Enfin on se parlera des enfants, les plus petits, qui ont besoin de comprendre ce qui se passe aujourd’hui, même s’ils ne vous posent pas de questions… on écoutera l’avis d’une psychologue.

Mais justement, quand saurons-nous si le déconfinement fonctionne, et sur quels critères ? Surtout, sur quels chiffres faut-il s’accorder pour mesurer l’évolution dans un sens ou dans l’autre de la pandémie ? On écoutera les spécialistes.

Et si le déconfinement devait entraîner une reprise par endroits de l’épidémie, et si la France devait continuer à clignoter du vert au rouge, et si vos vacances d’été devaient être prises dans le fameux rayon des 100km autour de chez vous… et si ce n’était pas une si mauvaise nouvelle que ça ? Aujourd’hui on vous a peut-être trouvé la solution, ExploreLaFrance.fr, un site qui permet de découvrir à quel point la France est belle, même pas trop loin de chez soi.

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.