Des idées pour "Notre Nouvelle Vie"

On commence à y voir plus clair dans vos envies pour l’après… que ce soit l’après Covid (dont on hésite forcément à fixer la date) que l’après crise qui suivra, vous vous êtes exprimé sur NotreNouvelleVie.fr, le site participatif mis en place avec SciencePo, TF1, LCI, et BlueNove. Les premières grandes tendances commencent à émerger, parfois surprenantes, on en parlera avec Yann Algan, l’économiste à l’origine du projet.

Pour autant, le fait que demain soit différent d’aujourd’hui n’est pas garanti, malgré toute l’envie qu’on peut en avoir… on écoutera des auteurs et des philosophes qui doutent de notre capacité à vraiment changer.

Et puis, on se parlera d’économie, ou comment ce qui va se passer dans les mois à venir va dépendre de notre consommation. Problème : consommer ne se décrète pas… surtout dans un pays qui adore épargner, et surtout face à une crise dont on ne sait pas encore sonder l’ampleur.

