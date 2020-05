En attendant la carte verte...

Enfin, nous irons voir du côté d’un métier qui ne connaît pas la crise, celui de développeur. Il y a quelques jours se déroulait aux Etats-Unis la conférence Build de Microsoft, on ira entendre Xavier Perret, l’un de ses dirigeants, pour qui le métier est compatible avec la vie d’aujourd’hui, et surtout avec celle de demain.

Au sommaire aujourd’hui, et si la prochaine carte de l’état de l’épidémie en France était toute verte ? L’éventualité est réelle, même si le virus continue de circuler, comme si par un reboot on se retrouvait fin février, au moment où l’on pouvait encore maîtriser sa propagation.

- Sur Apple Podcast

- Sur Spotify

- Sur Deezer

- Sur Castbox

Et sur toutes les autres plateformes et applications de podcast en cherchant « On Déconfine l’info"

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.