Immunité : remerciez vos bons vieux rhumes

Au sommaire aujourd’hui, nous n’avons pas de vaccin contre le Covid-19, vous n’avez pas été malade, et pourtant, vous avez peut-être déjà les anticorps qui vous protégeraient du virus… c’est tout sauf de la magie, il y a une explication parfaitement logique, on va tout vous détailler.

On attend pour les heures à venir des précisions sur le déconfinement, sur ce qui sera autorisé et interdit, mais aussi une carte toute verte… on croisera les doigts en regardant le degré de précision pas banal des mesures annoncées chez nos voisins Suisses.

Plus près de nous, ce que coûtera la crise pourrait être payé en partie par de nouveaux impôts sur les plus aisés, un outil à manier avec précaution, on verra quelles solutions sont sur la table.

Et puis, on se parlera d’économie et d'immobilier, un secteur qui a beaucoup fait parler ces derniers mois. On ira visiter virtuellement Wellmo, une agence immobilière 100% numérique, où toute la transaction, de la visite à la signature, peut se faire en ligne… et qui en plus recrute aussi à distance, dans toute la France.