Le Japon face à sa deuxième vague - 21 Avril 2020

Au sommaire aujourd’hui, le déconfinement n’a pas encore sa feuille de route que l’on parle déjà d’une deuxième vague de l’épidémie, comme pour se préparer à l’idée qu’elle serait inévitable. Inévitable, pas forcément pour tout le monde, on en apprend chaque jour un peu plus sur un virus qui devant lequel nous ne sommes pas égaux.

Et puis, nous irons au Japon, ce pays dont on pensait qu’il était presque passé au travers de l’épidémie sans confinement, juste avec beaucoup d’hygiène et de discipline… aujourd’hui, on s’aperçoit que les choses ne sont pas si simples et que face à la pandémie, la culture japonaise n’a pas que de bons côtés.

Les liens de l’épisode :

Les podcasts de Karyn Nishi-Poupée : https://soundcloud.com/karynpoupee

Le "Just the two of us" de Bill Wither, repris par Pomplamoose : https://www.youtube.com/watch?v=pU2CGfIuxUU