Le prix d'une vie (en Euros) - 22 Avril 2020

Et puis, plus sérieux, pour comprendre comment se calculent les compromis d’une politique de santé publique, mais pas seulement, on se posera une question, pas très confortable : celle du prix d’une vie humaine. Savez-vous combien vaut votre vie à vous ? Nous, désormais, on le sait… on s’en parlera avec un économiste qui a écrit un livre sur la question.

Au sommaire aujourd’hui, les hésitations, les doutes, les inconnues qui entourent le déconfinement à venir… le Covid-19 serait-il vraiment un virus saisonnier qui va disparaître de lui-même ? Le pari semble un peu risqué… , l’hôpital et l’opinion pourraient-elles encaisser une seconde vague de contaminations quelques semaines seulement après le déconfinement ? On ira écouter les experts.

