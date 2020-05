Le vaccin magique de Moderna

S’il est encore trop tôt pour savoir si le déconfinement pourrait donner un coup de fouet à la propagation du virus, il faut pourtant se préparer à voir les chiffres des infections remonter, MAIS ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, et on vous expliquera pourquoi.

S’il était une chose que l’on prenait pour un fait acquis, c’est que le Covid-19 était plus dangereux pour les plus âgés, et n’affectait pas les enfants, seulement voilà, on ne connaissait pas le syndrome de Kawasaki, qui lui s’attaque aux très jeunes, et a déjà fait une victime en France, on ira comprendre ce qu’il faut en craindre, et son lien avec le virus.

Au sommaire aujourd’hui, le cinéma revit, grâce au drive-in, la seule solution vraiment compatible avec toutes les exigences de la distanciation physique… ça se passe pas loin de Bordeaux, mais ça pourrait arriver dans d’autres villes, en attendant que les vrais cinémas puissent rouvrir, on s’en parlera avec Mathieu Robinet, le créateur du Drive In Festival.

- Sur Apple Podcast

- Sur Spotify

- Sur Deezer

- Sur Castbox

Et sur toutes les autres plateformes et applications de podcast en cherchant « On Déconfine l’info"

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.