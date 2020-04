Les Anglais en plein Corona-Brexit - 29 Avril 2020

Au sommaire aujourd’hui, quand on se regarde on s’inquiète, quand on se compare on se rassure, nous irons jeter un oeil sur ce qui se passe outre-Manche avec Alex Taylor, le plus européen des britanniques, qui nous expliquera comment la pandémie combinée au Brexit forme un combo fatal.

Pour le reste, désolé, c’est un peu le numéro de la déprime… vos vacances d’été, vous risquez fort de devoir faire une croix dessus, même si au ministère du tourisme on positive en expliquant que ce sera l’occasion de redécouvrir la France, enfin, pas trop loin de chez vous.

Côté économie, rien de bien brillant non plus, Bercy s’attend à compter les faillites.. des faillites qui pourraient massivement frapper la restauration, on entendra l’appel à l’aide d’un de nos plus grands chefs.

Les liens de cet épisode:

- "Times like these" repris par les stars de la pop anglaise, sur la page Youtube de BBC Radio One