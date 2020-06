Les bruits d'une Amérique malade

On se parlera aussi du télétravail, qui efface tous les préjugés que l’on pouvait avoir à son sujet, et de l'économie, qui - surprise - semble reprendre des couleurs plus tôt que prévu.

Une accumulation de catastrophes qui tombe au plus mauvais moment, avec à la Maison Blanche un Donald Trump qui ne semble avoir envie de gérer ni l’une, ni l’autre. On appellera Ilan Abehassera, un français de New-York, pour prendre la température d’un pays décidément bien malade.

Au sommaire aujourd’hui, les Etats-Unis empilent les crises: à l’épidémie de Covid-19 s’ajoutent des tensions raciales dans tout le pays, des manifestations et des émeutes dans plus de 140 villes.

- Sur Apple Podcast

- Sur Spotify

- Sur Deezer

- Sur Castbox

Et sur toutes les autres plateformes et applications de podcast en cherchant « On Déconfine l’info"

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.