Les naufragés du Covid persistant

Effets économiques, dans les entreprises, qui pourraient vouloir signer des accords pour réduire les salaires, les congés, ou augmenter le temps de travail, le tout pour sauver l’entreprise. Pourtant, comme on le verra, les précédents jusque là n’ont pas été de grandes réussites. Le but, c’est d’éviter le chômage, qui pourrait lui aussi faire des victimes par centaines de milliers dans les mois à venir… à tel point qu’il pourrait être une bonne idée pour l’exécutif de remettre à plus tard son projet de loi retardé sur l’assurance chômage.

Une émission un peu particulière aujourd’hui, pour la première fois je crois, on va écouter un patient, une patiente d’ailleurs, touchée comme des centaines de milliers de personnes en France par le Covid-19, sinon que chez elle, trois mois plus tard, la maladie est toujours là. Un Covid persistant dont on s’aperçoit aujourd’hui qu’ils touche de nombreux patients, à tel point qu’une députée, touchée elle aussi, compte déposer un projet de loi pour ne pas les laisser sans recours face à la maladie et à ses effets sur la santé, mais économiques aussi.

