Anti-masques : la convergence des "sphères"

Au sommaire aujourd’hui, dans moins d’un mois, ce sera la rentrée, mais quelle rentrée ? C’est encore trop tôt pour le dire, de quoi commencer à inquiéter les profs, les parents, les élus, on entendra l’un d’eux que l’incertitude ne satisfait pas.

Et si les images un peu trop festives et un peu trop rapprochées que l’on voit sur certaines plages n’étaient pas si graves que ça ? La question peut se discuter, mais une chose est sûre, tout est préférable à la même chose en intérieur, on entendra un médecin, et le patron du syndicat des boîtes de nuit qui lui n’a pas le cœur à la fête.

Enfin, maintenant que les masques se trouvent partout, voici venu le temps de ceux qui refusent de les porter, pour des raisons plus ou moins fumeuses, une tendance déjà vue ailleurs et qui arrive en France, on en parlera avec Tristan Mendès France, spécialiste des complosphères et fachosphères en tous genres.

Les liens de cet épisode:

- Le blog de Tristan Mendès-France

- Sur LCI.fr, "C'est une masqu-arade, comment les anti-masque tentent de prendre pied en France, par Félicia Sidéris.