"Je l'ai lu sur Facebook" - 17 Avril 2020

Au sommaire aujourd’hui, comment combattre les fake news ? Pas facile, surtout quand elles sont en pleine actualité, qu’elles concernent notre santé, et qu’elles viennent de médecins renommés ? On en discutera avec Facebook, qui a mis en place de quoi freiner cette épidémie-là. On se parlera également de livres, de ceux dont ont besoin écoliers et lycéens, et de ceux que vous pouvez lire en ligne, sur tous vos écrans, des millions de titres sont disponibles, et des milliers, sont gratuits. Et puis on finira avec Joey Starr, oui, ce Joey Starr là, qui vous lira une belle histoire pour vous endormir.

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.