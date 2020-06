Combien de temps dureront nos bonnes résolutions ?

Au sommaire aujourd’hui, de bons réflexes et de bonnes résolutions, toutes ces choses auxquelles vous avez pris part où qui vous ont fait réfléchir pendant le confinement, beaucoup d’entraide locale et d’envie d’une consommation différente pour l’avenir, nous irons entendre Édouard Dumortier, le patron du réseau social Allovoisins, qui a lancé une étude à ce sujet.

Une chose est sûre, du côté du changement, il n’y a pas que du bon, on verra comment il est devenu moins facile et plus cher de décrocher un crédit immobilier, avec des banques qui semblent ne pas jouer le jeu.

Pour les semaines à venir, et au moment où l’on se remet sérieusement à penser aux vacances d’été, que va-t-il se passer dans les airs ? Si les vols reprennent peu à peu, doit on s’attendre à des billets plus ou moins cher qu’avant, et comment vont réagir des compagnies dont les comptes sont durablement plombés.

A propos de comptes plombés, on se parlera des milliers de milliards d’euros de dette supplémentaire que sont en train d’accumuler les pays d’Europe, une dette qui pourrait ne rien nous coûter, on vous expliquera comment et pourquoi on peut créer ainsi de l’argent magique.

Les liens de cet épisode:

La compilation de l'état de la recherche sur le Covid-19, ses traitements, les molécules testées et tout le reste, sur le site des Hôpitaux Universitaires de Genève: https://www.hug-ge.ch/coronavirus/recommandations-pour-professionnels-sante

Leur tour d'horizon commenté sur les travaux publiés sur l'hydroxychloroquine: https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/coronavirus/documents/hydroxy-chloroquine_et_covid-19.pdf