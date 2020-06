Pour Trump, moins de tests, c'est moins de malades

Et puis on se parlera des Etats-Unis, ou Donald Trump a compris un truc: pour faire baisser les chiffres du nombre de cas déclaré, il suffirait de faire baisser le nombre de tests… on ne sait s’il faut rire ou pleurer.

Difficile de dire pour qui le confinement a été le plus dur, des parents avec enfants, des personnes en couple ou des célibataires, valait-il mieux être seul ou très ou mal entouré… une chose est sûre, pour les célibataires, aller se promener sur les sites de rencontre est soudain devenu un exercice différent, avec des rencontres en vidéo et des attentes qui ont changé sous l’effet du confinement, on ira en parler avec la patronne de Meetic.

