Quand la pandémie accouche d'un gourou

Surtout, le phénomène Raoult, ce sont ses soutiens, ses fidèles dirait-on presque, ceux qui se font tatouer son portrait. Comment suscite-t-on ce genre de ferveur ? On en parlera avec Samuel Buisseret, un Youtubeur spécialiste du scepticisme, qui explique bien comment la théorie de Didier Raoult est arrivée pile au bon moment pour combler la peur et le doute que nos cerveaux ne supportent pas.

Ce n'est pas ici que l’on va disséquer les études une par une, on va plutôt étudier le problème sous plusieurs angles, sur une science qui deviendrait soudain une affaire d’opinion, un peu comme la politique en fait, la politique qui s’invite aussi dans le débat, avant que Didier Raoult ne s’invite en politique ? Plus rien aujourd’hui n’est impossible.

