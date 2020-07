Retourner au bureau, il y a une app pour ça !

Surtout, on déroulera le chapelet de mauvaises nouvelles du côté du virus proprement dit, avec de nouvelles infos pas rassurantes sur l’immunité, sur les séquelles de ceux qu’il touche, et sur un nouveau virus candidat à la pandémie… 2020 ne nous épargnera rien.

Pour le reste, c’est un peu l’épisode des mauvaises nouvelles, il en faut bien un par semaine au moins… Mauvaise nouvelle pour les jeunes qui arriveront après l’été sur le marché du travail, et qu’on appelle déjà la génération perdue ou la génération Covid, et fort mauvaise nouvelle aussi du côté du chômage partiel, où les premières enquêtes feraient apparaître des fraudes massives.

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.