Santé, finances, et confinement : on a fait parler vos données - 24 Avril 2020

Le dossier du jour, lui, concerne vos données. Depuis le début du confinement, nos comportements ont changé. On le sait, au travers d’études conduites par des startups, celles qui connectent vos objets de santé, ou celles qui gèrent vos finances personnelles… et les résultats sont parfois étonnants. On en parle, avec Audrey Rampazzo, Responsable marketing chez Withings, et Sophie Alliot, Directrice marketing de Bankin et Bridge.

Au sommaire aujourd’hui, le déconfinement, qui ne se fera pas sans masques, mais ça tombe bien, apparemment ils arrivent… Un déconfinement qui c’est promis ne mettra pas les enfants en danger, surtout depuis que l’on sait qu’ils semblent curieusement immunisés, pour autant, et on le verra, le déconfinement n’est pas un retour à une vie normale, plutôt une version tous-terrains du confinement, qui continuerait sous d’autres formes une fois sorti de chez soi.

