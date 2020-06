Seniors : des solutions pour écrire leurs mémoires

Au sommaire aujourd’hui, on vous a trouvé une activité à faire avec vos parents, grands parents, ou arrière grands parents maintenant que l’on peut commencer à imaginer les revoir de plus près… et si vous écriviez ensemble leurs mémoires, c’est l’idée d’une jeune entreprise française qui a inventé un système pour vous simplifier la tâche même si vous n’êtes pas biographe de profession. La startup s'appelle Entoureo, on parlera avec Thomas Delage, son fondateur.

Côté actus, on se parlera des gros soucis à venir dans l’immobilier, un secteur porté par des crédits à bas prix, sinon que les taux remontent et que les dossiers refusés sont de plus en plus nombreux, on vous expliquera pourquoi.

Et puis, puisque c’est un peu notre marotte, on se parlera de télétravail, qui entre autres qualités affiche un bilan carbone très avantageux.