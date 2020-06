Technologie, Covid, et vie d’après : la France en pleine fracture pessimiste

Et puis, alors qu'on a à peine appris à utiliser nos masques et que l'on se demande ce qu'il est prudent ou pas de faire dans les semaines et mois à venir, le New-York Times a conduit un sondage sur la question , où les sondés seraient tous épidémiologistes.

Travailler, suivre des cours, et rester en contact tout en restant confinés, rien de tout celà n’aurait été possible dans les mêmes conditions sans les technologies disponibles aujourd’hui.. c’est ce qui ressort d’un sondage européen que l’on commentera avec son auteur, qui met quand même en lumière une fracture du pessimisme entre les français et le reste de l’Europe.

