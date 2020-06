Trop timides face à StopCovid ?

Du côté de l’épidémie, on gardera un oeil sur les États-Unis, qui s’enfoncent dans une crise dont on ne voit pas le début de la fin. Au sommaire également, le télétravail, et cette fois, les chiffres ne mentent pas, ceux qui y ont goûté ont vraiment envie de continuer...

Il faut s’y résoudre, à ce jour, StopCovid n’est pas un succès éclatant… StopCovid, c’est notre application française qui garde la trace de tous ceux que vous avez croisés et qui peut vous avertir en cas d’infection, une app dont les chiffres sont décevants. Nous sommes par exemple bien moins nombreux à télécharger l’application de traçage nationale que le sont nos voisins allemands. Parmi les explications possibles, notre relation à nos données personnelles, on en parlera avec Nicolas Pétroussenko, le patron d’Okta, une entreprise de sécurité informatique qui a conduit une étude européenne sur le sujet.

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.