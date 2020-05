Un oeil côté week-end, un autre sur les courbes

Au sommaire aujourd’hui, alors, deuxième vague, ou pas deuxième vague ? Pour l’instant, c’est plutôt... enfin c’est pas très clair… si l’on regarde autour de nous, il y a les pays qui sembleraient sortis d’affaire, et ceux qui se reconfinent.

On savait que le virus frappait plus les vieux que les jeunes, plus les hommes que les femmes, on savait aussi que tous les malades ne transmettaient pas le virus de la même façon… et bien on sait désormais qu’il faut se méfier des bavards, surtout évidemment s’ils ne portent pas de masques.

On parlera aussi des soignants, de leur salaire, pas brillant quand on se compare à d’autres pays pourtant comparables… des soignants qui quand on les écoute aujourd’hui recommandent de rester terriblement prudents… et si on regardait les données ? On a aujourd’hui des plateformes qui permettent en quelques clics de comparer toutes les statistiques de l’épidémie pays par pays, pour mettre en parallèle nos courbes et les leurs, on ira voir l’une d’entre elles, Coronalytics, lancée à Taiwan, mais par des français.

Les liens de cet épisode:

Le site Coronalytics : https://coronalytics.app/analytics

