11.765 euros d'amende et 72 points retirés : à Annecy, les mariages coûtent chers aussi aux invités

"Grâce au travail effectué avec le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) nous avons même retrouvé ceux qui avaient loué leur voiture en Suisse", se félicite l'enquêteur. En tout, 70 PV ont été dressés et 72 points de permis retirés pour une somme totale de 11.765 euros d'amende. "La joie et la liesse qui entourent ces événements ne permettent pas de faire n'importe quoi sur la route", conclut-il, en guise de conseil amical pour les futurs fêtards.