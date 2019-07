14-Juillet : des manifestants ont-ils été "parqués" dans un "entrepôt" après les incidents des Champs-Elysées ?

Dimanche 14 juillet, lors du défilé de la fête nationale, Emmanuel Macron a été chahuté lors de sa remontée des Champs-Elysées. Malgré l'interdiction de manifester par la préfecture de Police, des dizaines de Gilets jaunes, sans leur chasuble, ont sifflé le Président de la République. En outre, une fois la parade militaire terminée et l'avenue rouverte, des dizaines de manifestants ont occupé le haut de l'avenue. Des poubelles ont été incendiées et des barrières métalliques mises à terre, contraignant les forces de l'ordre à riposter. Au total, 175 personnes ont été interpellées en marge des festivités.





Dans ce contexte tendu, plusieurs personnes ont été emmenées vers des commissariats parisiens, notamment pour des vérifications d'identité. Or, des vidéos et des images pour le moins surprenantes ont circulé sur les réseaux sociaux. On pouvait y voir des manifestants transportés en bus et débarqués devant un grand bâtiment, décrit comme un entrepôt désaffecté et "entouré de barbelés".