142.310 victimes de violences conjugales en 2019, un chiffre en hausse de 16%

La hausse des violences conjugales traduit, selon Beauvau, "un possible effet positif du Grenelle des violences conjugales" lancé en septembre 2019, "lequel a pu inciter les victimes à davantage déposer plainte et favoriser un meilleur accueil par les services de sécurité".

Ce lundi, le service statistiques du ministère de l'Intérieur a dévoilé les chiffres de l'année 2019, en matière de violences conjugales. Les services de police et de gendarmerie ont enregistré une hausse de 16% de celles-ci qui ont concerné 142.310 personnes tous sexes confondus en 2019. Environ 88% des victimes de violences conjugales sont des femmes, soit 125.840, une proportion stable par rapport à 2018, selon ces chiffres du ministère. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit 25 de plus que l'année précédente, selon les derniers chiffres officiels.

Parmi ces violences, 3% concernent des plaintes pour viol ou agression sexuelle, lesquelles sont déposées à 98% par des femmes, soit 4.320 sur 4.400. Les plus forts taux de violences conjugales se retrouvent dans le Doubs (comme en 2018) suivi, mais à un niveau moindre, par la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor et la Seine-Saint-Denis. La Corse et la Creuse enregistrent en revanche les taux les plus faibles.