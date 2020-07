18 maires de droite réclament des pouvoirs étendus pour la police municipale

Ces annonces ont été saluées par les signataires de la Tribune. Ils insistent pour collaborer étroitement avec l’État. "Depuis plusieurs années, nous nous battons pour que la sécurité, qui est d’abord de la compétence de l’État, soit assurée avec force et autorité", écrivent les auteurs de la tribune.

"Aujourd’hui, nous affirmons que nous sommes prêts à faire un pas de plus pour accompagner l’État dans cette mission, dans un contexte de menace terroriste et de délinquance sans doute renforcé par les crises sanitaire, économique et sociale liées au Covid-19". Les maires proposent alors une convention qui renforcerait les pouvoirs “des maires volontaires et disposant d’une administration adaptée“. Ils concluent : “Il est temps de faire confiance aux maires”.