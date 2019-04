1er mai 2019 : à quoi doit-on s'attendre ?

Comme chaque 1er mai depuis plus de 70 ans, on retrouvera tous les syndicats dans la rue pour la Fête du travail. Pour la première fois, les syndicats et les politiques seront rejoints par les Gilets Jaunes. En régions, la convergence entre les deux mouvements est déjà prévue dans certaines villes. Quelles sont les manifestations déjà annoncées ? À quoi va ressembler cette journée placée sous le signe de la "convergence des luttes" ?



