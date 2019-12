3 ans de prison ferme pour un Gilet jaune qui avait blessé des policiers avec une bombe artisanale

Il s'agit de l'une des peines les plus lourdes prononcées à la suite des manifestations de Gilets jaunes. Le tribunal correctionnel de Nancy a condamné ce vendredi un homme de 35 ans à 3 ans et demi de prison, dont 6 mois avec sursis. En décembre 2018, il avait blessé un groupe de 3 policiers avec un engin explosif fabriqué par ses soins.

Lors de l'enquête, les forces de l'ordre ont découvert dans le téléphone de l'accusé "des vidéos d'explosions en forêt d'engins fabriqués artisanalement et des conversations avec son entourage sur le modus operandi", rappelle l'AFP. "C'est préparé : on a réfléchi, on a testé pour avoir la bombe artisanale la plus performante", avait-il notamment lancé à ses proches.

Du matériel utilisé pour confectionner des bombes artisanales avait par ailleurs été saisi lors de perquisitions. L'avocate de ce trentenaire nancéien avait souligné à l'audience que son client, mécanicien, était un "touche à tout". Il a notamment reconnu fabriquer ces engins explosifs pour le plaisir.