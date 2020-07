A Lyon, une femme de 23 ans meurt percutée et traînée sur plusieurs centaines de mètres : deux mises en examen

Deux personnes ont été mises en examen lundi soir à Lyon après le décès d'une femme de 23 ans, percutée par une voiture puis traînée sur plusieurs mètres le week-end dernier, a annoncé le parquet. Il s'agit du conducteur de la voiture, âgé de 21 ans et d'une personne de 19 ans qui se trouvait aussi dans le véhicule. Le premier a été mis en examen pour "chef de violences volontaires ayant entraîné la mort et délit de fuite" et placé en détention provisoire ; l'autre personne "pour non-assistance à personne en danger" et placée sous contrôle judiciaire. Une troisième personne qui avait aussi été placée en garde à vue a été mise hors de cause. "Deux heures après les faits", trois hommes s'étaient présentés au commissariat, d’après le parquet de Lyon.