A Marseille, un mort et cinq blessés dans une fusillade

A Marseille, un homme a été tué dans une fusillade dimanche soir, cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne, et cinq autres personnes ont été blessées. La fusillade a éclaté vers 22h00, a fait savoir le procureur de la république de Marseille.

Il n’a pas indiqué en revanche si le pronostic vital de l’un ou de plusieurs des hommes blessés était engagé. Aucune information n’était encore disponible non plus sur l'identité et l'éventuel passif judiciaire des victimes, dont l'un était âgé d'une vingtaine d'années. D’après le journal La Provence, l’homme qui a été tué avait 22 ans.

La cité des Rosiers avait déjà été le théâtre d'un déferlement de violence le 15 septembre, avec huit hommes, âgés de 22 à 40 ans, blessés par balles dans trois affaires distinctes. Cinq d'entre eux avaient été touchés par des tirs de petit calibre dans le cadre d'une bagarre entre bandes rivales, à quelques mètres des barres de la cité, près du McDonald's Saint-Barthélémy, dans le quartier Sainte-Marthe.

Depuis le début de l'année, dix personnes ont été tuées dans des règlements de comptes dans les Bouches-du-Rhône, dont sept à Marseille.