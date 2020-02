À Nantes, deux faux policiers s'en sont pris à des personnes âgées le week-end dernier

Le premier fait a été commis samedi dernier à 17 heures, rue Arsène Leloup à Nantes. Deux hommes se présentent au domicile d’un couple de personnes âgées comme des policiers. IIs exhibent une carte de police. Une fois à l’intérieur du logement, ils demandent avec insistance au couple s'il possédait un coffre et des bijoux tout en faisant le tour de l’appartement. "Après le départ des individus, le couple s'aperçoit de la disparition d’une bague en or jaune montée d’un saphir bleu. Ces deux hommes étaient vêtus tout de bleu marine", précise une source policière.

Deux heures plus tard, vers 19 heures dans le secteur Perverie à Nantes toujours, un homme âgé de 93 ans est victime de "tentative de vol à la fausse qualité avec violence". Le nonagénaire rentre en effet à son domicile et constate la présence de deux individus en civil qui se présentent comme des policiers, exhibant des cartes professionnelles et porteurs de brassards "police". Ils indiquent à l'occupant des lieux qu'un cambrioleur se trouve dans le domicile. "Les faux policiers ont prétexté une entrée sur l’arrière du pavillon à vérifier, ajoute la source. La victime méfiante a tenté de déclencher son alarme à distance mais l'un des individus l'a faite tomber au sol. Les deux hommes sont alors rentrés dans le domicile du nonagénaire. Un a ouvert des tiroirs, l'autre s'est dirigé à l'étage où se trouvait l’épouse de la victime". Les deux faux-policiers ont quitté les lieux sans rien dérober, selon les premières observations de la victime.

Dimanche 2 février entre 11h15 et 11h30 enfin. Les deux faux-policiers se présentent au domicile d'un couple de personnes âgées domiciliées boulevard Jean XXII toujours à Nantes en exhibant une carte de policier ancien modèle. "Ces faux policiers ont demandé à pénétrer à l'intérieur des lieux prétextant qu’un cambriolage avait eu lieu chez leurs voisins du dessous et qu’ils allaient vérifier que rien ne leur manquait. Ils demandent à voir les bijoux pour les prendre en photo. La femme sort alors ses bijoux. Arguant de la mauvaise luminosité dans le logement, ils informent leurs victimes qu’ils vont prendre les photos dehors avant de leur remonter leurs effets", détaille la source policière. Les deux comparses, toujours en tenue bleu marine, se sont ensuite volatilisés. "Le couple déplorait alors le vol d'une chevalière en or , d'un sautoir, d'une montre en or, d'un collier supportant un rubis et d'un collier supportant un diamant".