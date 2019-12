"À partir de maintenant, ce sera œil pour œil" : des CRS reçoivent des menaces de mort chez eux

Les menaces sont prises très au sérieux. Dans un tweet, les syndicats Unité SGP Police FO et Alternative Police CFDT ont fait part jeudi de leur "effroi" et leur inquiétude après que des policiers aient reçu des courriers anonymes menaçant leurs familles de représailles. Dans un communiqué, ils joignent la photo d'un courrier signé ACAB ("All Cops Are Bastards", un acronyme signifiant "Tous les flics sont des salauds", ndlr.) adressé à un CRS, et dont l'auteur menace de s'en prendre à sa famille.

"On ne se connaît pas. Je n'ai jamais vu votre visage dissimulé derrière votre cagoule et votre uniforme impersonnel. La seule chose que je connais de vous est votre attirance à la violence derrière vos ordres. Je suis sûr que vous êtes fiers, quand vous rentrez de votre sortie hebdomadaire, du nombre de blessés que vous avez laissé sur le carreau. Donc je vais parler en leur nom sans leurs accords, le monde des bisounours est terminé", peut-on lire dans ce courrier rédigé à l'ordinateur. "À partir de maintenant, ce sera œil pour œil. Pensez à votre famille que vous laissez seule les weekends. Pour chaque citoyen blessé, ce sera un membre de famille de FDO (forces de l'ordre, ndlr) qui subira les mêmes préjudices et sans remord."