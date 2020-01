Abandon de la grenade GLI-F4 : une décision prise il y a de plusieurs années ?

"Elles n’ont pas une couleur, elles n’ont pas un signalement spécifique (contrairement aux autres grenades, ndlr) et il est arrivé, il y a plusieurs mois déjà, pas récemment, que des policiers soient obligés de les utiliser pour se désengager d’une menace et que des manifestants, les prenant volontairement en main, se blessent gravement. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il nous faut retirer les GLI F4 de l’usage de la police."

"Les modalités d'emploi des grenades lacrymogènes à effet de souffle, dites GLI pour grenade lacrymogène instantanée" avaient quant à elle été durcies. "L'utilisation de ces munitions devra désormais se faire en binôme, un binôme composé du lanceur lui-même et d'un superviseur ayant le recul nécessaire pour évaluer la situation et guider l'opération", avait annoncé le ministre.

Plusieurs raisons étaient alors évoquées. En premier lieu, une explosion survenue le 24 juin 2014 dans l’usine d’Alsetex rendait impossible la reprise de la production "sans revoir totalement le processus de production du produit". L'accident avait causé la mort d'une salariée de 48 ans. "Les investissements à prévoir, en temps (ressources humaines) et en moyens (infrastructures et outillages), sont considérables", soulignait l'entreprise. Or selon Alsetex, les débouchés ne permettaient pas de rentabiliser ces investissements. "Les ventes de GLI F4 sur les dernières années sont très faibles, peut-on lire dans la note. La GLI F4 n’est pas exportable. Le seul client est le ministère de l’Intérieur français."

De nombreux experts soulignent qu'en réalité cette décision ne date pas d'hier et dénoncent un effet d'annonce. Alors qu'en est-il ? Le fabriquant d'armes qui produit la GLI F4, Alsetex, a en effet pris la décision dès 2014 d'arrêter sa production. Il en avait informé le ministère de l'Intérieur, dans une note datée du 4 janvier 2018 , et expliquait avoir décidé de substituer cette arme par la grenade GM2L.

Pour bien comprendre son fonctionnement, et les critiques qui lui sont faites, il faut savoir que la GLI-F4 a un triple effet : lacrymogène, sonore et de souffle. C'est la présence de tolite qui lui donne un effet explosif et entraîne la projection d'éclats, qui peuvent entraîner des blessures.

Un rapport de l'IGPN et de l'IGGN reconnaissait en 2014 que "les dispositifs à effet de souffle produit par une substance explosive ou déflagrante sont susceptibles de mutiler ou de blesser mortellement un individu, tandis que ceux à effet sonore intense peuvent provoquer des lésions irréversibles de l’ouïe." Ces deux institutions ne réclamaient pas à cette date l'abandon du GLI-F4 mais les critiques d'associations de droits de l'Homme et d'avocats se sont fait au fil des années, de plus en plus pressentes.