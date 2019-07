Paris : un échafaudage s'effondre, un mort et trois blessés graves

Une enquête pour "homicide et blessures involontaires" a été ouverte par le parquet de Paris pour déterminer les circonstances de cette chute. Gérée par la société LBC, la passerelle se trouvait à l'intérieur de l'enceinte, dans une zone fermée au public, et était fixée au 6e étage du bâtiment à une vingtaine de mètres du sol, ont précisé les pompiers. Elle s'est "décrochée" pour des raisons encore inconnues. Les pompiers ont sécurisé le site en déplaçant sur le toit une autre partie de l'échafaudage qui menaçait de s'effondrer à son tour.





"Toutes mes pensées vont à la famille et aux proches de la victime qui a perdu la vie", a réagi la maire de Paris, Anne Hidalgo. "J'adresse tout mon soutien aux blessés de ce terrible accident", a-t-elle ajouté sur Twitter. La RATP a fait part, de son côté, de "sa plus grande émotion et de tout sa solidarité avec les familles de victimes".