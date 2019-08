Accident dans le Pas-de-Calais : la fillette de 18 mois abandonnée par ses parents est décédée

La fillette de 18 mois, en état de mort cérébrale après un accident de la route survenu lundi 19 août à Samer (Pas-de-Calais), est décédée dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 août, a rapporté France 3. Celle-ci avait été abandonnée à l'hôpital par ses parents, qui avaient pris la fuite.





Ce lundi vers 20h, la mère de la fillette, âgée de 34 ans, alors au volant du véhicule et non titulaire du permis de conduire, avait percuté le mur de soubassement d'un pont ferroviaire, avec son mari et ses trois enfants à bord. Admis aux urgences de Boulogne-sur-Mer dans la foulée, ils s'étaient enfui dans la nuit, laissant là leur petite fille grièvement blessée, ainsi que leurs deux autres enfants âgés de 3 et 4 ans. Le plus jeune présentait des lésions cérébrales. Interpellés mercredi 21 août à Outreau, manifestement "en état d'ébriété" selon le parquet de Boulogne-sur-Mer, le couple avait été placé en garde à vue.