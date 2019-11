Un chasseur tue un retraité de 77 ans qui cueillait des champignons

L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Saint-Jean d'Angély, révèle ce samedi le quotidien Sud-Ouest , qui précise que le chasseur a été entendu par les enquêteurs, qu’il a reconnu les faits et que les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiant effectués se sont révélés négatifs.

Un chien qui aboie, un coup de feu qui part et il est déjà trop tard. Un retraité de 77 ans, qui s’adonnait à la cueillette de champignons, a ainsi été abattu vendredi matin à Villars-le-Bois (Charente-Maritime) dans le lieu-dit Font-Belle. Le tireur, un chasseur de 34 ans, a ensuite raconté aux gendarmes avoir marqué l’arrêt après avoir perçu du mouvement dans des fourrées, et cru qu’il s’agissait de gibier. Il a immédiatement appelé les secours, après avoir réalisé sa méprise.

De son côté, la Fédération départementale des chasseurs de Charente-Maritime a réagi par voie de communiqué, condamnant "fermement un acte contraire aux règles élémentaires de sécurité", et demandant "à ce qu'une sanction des plus exemplaires soit prise en plus des éventuelles sanctions civiles et pénales, à savoir le retrait à vie du permis de chasser".