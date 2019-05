Accident de Millas : la conductrice n'aurait pas perçu la fermeture du passage à niveau, avancent les enquêteurs

ACCIDENT DE MILLAS - Les enquêteurs du BEA, bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre viennent de rendre leur rapport final concernant l'accident de Millas, survenu en décembre 2017 et qui avait fait 6 morts et 18 blessés graves dans la collision entre un car scolaire et un train. Selon eux, le scénario le plus probable de cet accident est la "non-perception par la conductrice de l’état fermé du passage à niveau malgré la signalisation en place".