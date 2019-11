Flixbus : la société demande à avoir accès aux "boites noires" des autocars

Un mort et cinquante blessés. C'est le bilan des deux derniers accidents d'autocar, survenus sur les routes de France, ces dernières semaines, le 6 octobre et le 3 novembre derniers. Ces deux autocars étaient opérés par la société Flixbus et aujourd'hui, la direction de la société demande à avoir accès aux boîtes noires des véhicules pour mieux contrôler les chauffeurs ainsi que les matériels.