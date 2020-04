Accident impliquant des policiers : depuis l'hôpital, le jeune homme blessé appelle au calme

Il s'est exprimé pour la première fois mardi soir dans une vidéo. Blessé quatre jours plus tôt alors qu'il circulait à moto dans un accident survenu à Villeneuve-la-Garenne et impliquant des policiers, le jeune homme de 30 ans toujours hospitalisé a ainsi appelé au calme, alors que les violences se répètent dans la ville des Hauts-de-Seine où ont eu lieu les faits et dans d'autres communes de l'Hexagone.

Dans une interview à LCI lundi dernier, Me Stéphane Gas, son avocat, avait indiqué que son client reconnaissait ses torts le jour du drame. "Il reconnaît qu'il ne portait pas de casque, qu'il circulait sur un véhicule non homologué, et qu'il roulait au-delà de la limite autorisée qui était de 50 km/h. Il pense qu'il roulait à 60 ou 70 km/h", nous avait-il dit.

La suite ? Arrivé vers 21h50 à hauteur du véhicule de police banalisé, le jeune homme a percuté une des portières qu'un des occupants venait d'ouvrir, et a chuté au sol, se blessant grièvement à la jambe gauche. Lui et ses soutiens sont convaincus que cette action avait pour but de le faire chuter pour l'arrêter. Du côté des autorités, on assure que les policiers ont ouvert la portière pour procéder au contrôle du jeune homme qui roulait à vive allure, manquant de renverser l'un d'eux avant de percuter leur voiture.

"Délibéré ou pas, il y a eu dans le geste des policiers une mise en danger totalement disproportionnée par rapport à l'infraction", a souligné Me Gas auprès de notre rédaction. Depuis, plusieurs enquêtes ont été ouvertes et l'IGPN a été saisie pour tenter de faire toute la lumière sur cet événement.