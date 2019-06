Accident mortel à Lorient : les enquêteurs lancent un appel à témoins

Malgré les hélicoptères et les brigades cynophiles, Killian, petit voyou de 20 ans, qui roulait sans permis, et Gaëlle, une étudiante de 21 ans, restent introuvable. Afin de les arrêter, les autorités ont décidé de lancer un appel à témoins ce mardi 11 juin 2019. Les enquêteurs sont persuadés que sans réseau, sans argent ni faux papiers, la cavale de ces deux personnes ne pourra pas durer bien longtemps.



