Accident mortel de manège dans l'Oise : le gérant du parc d'attractions mis en examen

Au cours de sa garde à vue, Gilles Campion "a reconnu avoir fait retirer les ceintures de sécurité dont il estime qu’elles ne constituaient pas un réel élément de sécurité et dont il a indiqué qu’il avait fait procéder à leur installation sans qu’aucune instruction ni recommandation en ce sens ne lui soit adressée", a indiqué le Parquet. Il a reconnu également "avoir pris la décision de faire meuler les premiers crans des crémaillères de sécurité et indiqué que l’objectif était d’interdire l’accès aux personnes les plus fortes". Or "ces modifications des dispositifs de sécurité auraient dû conduire en tout état de cause le gestionnaire du Parc Saint-Paul à solliciter un nouveau contrôle de sécurité", ce qu'il n'aurait pas fait.

Ce n'est pas la première fois que des accidents de ce type se produisent. En 2009, un accident sur cette même attraction avait déjà fait une victime, une femme de 35 ans tuée après avoir été éjectée et chuté d'une dizaine de mètres. La direction du parc avait été mise hors de cause à l'issue de l'enquête. A l'été 2005, quelques semaines seulement après sa mise en service, onze personnes avaient été légèrement blessées lorsqu'une voiture avait percuté deux autres voitures à l'arrêt après une défaillance des freins. Gilles Campion a précisé qu'il souhaitait démanteler ce manège quand l'enquête sera terminée.