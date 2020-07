Accident mortel sur l'A7 : "Les victimes étaient de Vénissieux et ici, l'émotion est forte"

L'accident a eu lieu à hauteur d'Albon dans la Drôme, dans le sens sud-nord sur l'autoroute A7. C'est là que, vers 19 heures, le véhicule Renault Scénic a fait une sortie de route, avant de percuter la glissière et de finir dans un champ. A bord du Monospace qui a pris feu, neuf personnes, trois adultes et six enfants, dont cinq - trois filles et deux garçons - âgés de 3 à 14 ans ont perdu la vie. Quatre autres personnes qui se trouvaient à bord, trois adultes et un enfant de 7 ans, grièvement blessés, ont été pris en charge par les secours et hospitalisés. Le pronostic vital de l'enfant et de deux adultes est toujours engagé.

"Les victimes étaient de Vénissieux et ici, l'émotion est forte. Il s'agit d'un couple d'après nos informations qui était accompagné de ses quatre enfants, et de leur belle-sœur avec ses deux enfants. Les identifications étaient encore en cours de confirmation ce matin mais a priori, c'est bien cela, confie Michèle Picard, maire de Vénissieux contactée ce mardi par LCI. Nous avons mis un registre dans la mairie pour que ceux qui le souhaitent puissent exprimer leur soutien à cette famille qui connaît aujourd'hui un drame terrible. Nous espérons que ceux qui sont aujourd'hui à l'hôpital pourront s'en sortir."